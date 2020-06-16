Минчанин поджег автомобиль начальника из-за невыплаченных за работу денег

Источник материала: Tut.by

В милицию обратился мужчина, заявив, что ночью его автомобиль подожгли. Он сообщил, что подозревает коллегу. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.





Выяснилось, что к поджогу причастен 38-летний минчанин, который долго работал в подчинении потерпевшего. Между мужчинами часто возникали конфликты из-за невыплаченных за выполненную работу денег. Во время очередного конфликта минчанин обратил внимание на автомобиль, на котором приехал бывший коллега. В тот же вечер он отправился к дому потерпевшего.

«С целью поджечь транспортное средство, минчанин облил его жидкостью для розжига костров, которую заранее приобрел в магазине, и поджег спичками. Поскольку автомобиль не загорелся, подозреваемый начал поджигать отдельные его элементы», — сообщили в милиции.

В результате у машины повреждены колеса, капот и крыша. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 тысяч рублей

Мужчину задержали. Минчанин ранее к уголовной ответственности не привлекался, его действиям будет дана правовая оценка.