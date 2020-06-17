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Устанавливаем личность женщины, которая находилась на брестском рынке 30 мая

17.06.2020 10:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность женщины, которая 30 мая 2020 года в 12:30 часов находилась на Брестском рынке по адресу: г.Брест, ул.Карбышева, д.25.

Устанавливаем личность женщины, которая находилась на брестском рынке 30 мая

Гражданам, которым что-либо известно об указанной женщине, просьба сообщить по телефону +375(29)815-93-12 или в ОДС ОВД по номеру телефона 27-59-23 или 102.

По информации ОВД администрации Ленинского района Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность женщины, которая 30 мая 2020 года в 12:30 часов находилась на Брестском рынке по адресу: г.Брест,...
 
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