|
Устанавливаем личность женщины, которая находилась на брестском рынке 30 мая
17.06.2020 10:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность женщины, которая 30 мая 2020 года в 12:30 часов находилась на Брестском рынке по адресу: г.Брест, ул.Карбышева, д.25.
Гражданам, которым что-либо известно об указанной женщине, просьба сообщить по телефону +375(29)815-93-12 или в ОДС ОВД по номеру телефона 27-59-23 или 102.
По информации ОВД администрации Ленинского района Бреста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность женщины, которая 30 мая 2020 года в 12:30 часов находилась на Брестском рынке по адресу: г.Брест,...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)