Устанавливаем личность женщины, которая находилась на брестском рынке 30 мая

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность женщины, которая 30 мая 2020 года в 12:30 часов находилась на Брестском рынке по адресу: г.Брест, ул.Карбышева, д.25.





Гражданам, которым что-либо известно об указанной женщине, просьба сообщить по телефону +375(29)815-93-12 или в ОДС ОВД по номеру телефона 27-59-23 или 102.

По информации ОВД администрации Ленинского района Бреста