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В Полоцком районе навоз и сточные воды с сельхозпредприятия попали в мелиоративный канал

17.06.2020 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе сточные воды с животноводческого комплекса местного сельхозпредприятия попали в мелиоративный канал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Днем во вторник, 16 июня, в СПК «Горяны-Агро», расположенном близ деревни Матусово Полоцкого района, сточные воды животноводческого комплекса попали в расположенный рядом мелиоративный канал.

Земляные валы, защищавшие канал от попадания в него нечистот и затопления окружающей территории, оказались размыты, и жидкость смогла перелиться через ограждения очистных сооружений. Работники предприятия занялись восстановлением поврежденных сооружений.

Как сообщается, в канале нет признаков гибели рыбы, а сотрудники природоохранных служб проводят изучение проб воды и исследование акватории.

 
 
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Оказались повреждены защитные валы, и навозосодержащая жидкость смогла перелиться через барьеры очистных сооружений и попасть в канал.
 
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