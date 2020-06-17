В Полоцком районе навоз и сточные воды с сельхозпредприятия попали в мелиоративный канал

Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе сточные воды с животноводческого комплекса местного сельхозпредприятия попали в мелиоративный канал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Днем во вторник, 16 июня, в СПК «Горяны-Агро», расположенном близ деревни Матусово Полоцкого района, сточные воды животноводческого комплекса попали в расположенный рядом мелиоративный канал.

Земляные валы, защищавшие канал от попадания в него нечистот и затопления окружающей территории, оказались размыты, и жидкость смогла перелиться через ограждения очистных сооружений. Работники предприятия занялись восстановлением поврежденных сооружений.

Как сообщается, в канале нет признаков гибели рыбы, а сотрудники природоохранных служб проводят изучение проб воды и исследование акватории.