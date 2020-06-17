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В Полоцком районе навоз и сточные воды с сельхозпредприятия попали в мелиоративный канал
Источник материала: Tut.by
В Полоцком районе сточные воды с животноводческого комплекса местного сельхозпредприятия попали в мелиоративный канал. Об этом
Днем во вторник, 16 июня, в СПК «Горяны-Агро», расположенном близ деревни Матусово Полоцкого района, сточные воды животноводческого комплекса попали в расположенный рядом мелиоративный канал.
Земляные валы, защищавшие канал от попадания в него нечистот и затопления окружающей территории, оказались размыты, и жидкость смогла перелиться через ограждения очистных сооружений. Работники предприятия занялись восстановлением поврежденных сооружений.
Как сообщается, в канале нет признаков гибели рыбы, а сотрудники природоохранных служб проводят изучение проб воды и исследование акватории.
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Оказались повреждены защитные валы, и навозосодержащая жидкость смогла перелиться через барьеры очистных сооружений и попасть в канал.
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