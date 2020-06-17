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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Съехал в кювет на МКАД Не справился с управлением и оказался в кювете. Водитель автомобиля "Тойота" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении...

Не справился с управлением и оказался в кювете. Водитель автомобиля "Тойота" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. По предварительной информации, из-за неосторожного выполнения маневра и неправильно выбранной скорости автомобиль выехал за пределы проезжей части. Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль получил механические повреждения. На месте работают сотрудники ГАИ и выясняют обстоятельства происшествия.