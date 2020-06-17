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Съехал в кювет на МКАД

17.06.2020 15:52 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Не справился с управлением и оказался в кювете. Водитель автомобиля "Тойота" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского  тракта в направлении деревни Зацень. По предварительной информации, из-за неосторожного выполнения маневра и неправильно выбранной скорости автомобиль выехал за пределы проезжей части. Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль получил механические повреждения. На месте работают сотрудники ГАИ и выясняют обстоятельства происшествия.
 
 
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Не справился с управлением и оказался в кювете. Водитель автомобиля "Тойота" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского  тракта в направлении...
 
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