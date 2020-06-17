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Трое жителей Брестской области обвиняются в незаконном обороте наркотиков

17.06.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Следственным управлением УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств.

Трое жителей Брестской области обвиняются в незаконном обороте наркотиков

По данным следствия, 36-летний житель Березовского района незаконно с целью сбыта хранил по месту жительства более четырех килограммов марихуаны. Наркотическое средство мужчина сбывал знакомым, употребляющим наркотики, как за оплату, так и безвозмездно.

В ходе допроса обвиняемый рассказал, что весной 2019 года посеял за своим огородом семена конопли, из которых вырастил десять кустов указанного растения. Осенью того же года он сорвал листья и стебли конопли, которые сушил и хранил в хозяйственных постройках по месту жительства до изъятия сотрудниками милиции.

В ходе расследования установлено четыре эпизода сбыта обвиняемым наркотических средств. У покупателей запрещенные вещества также изъяты правоохранителями.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия каждого из двух мужчин, купивших наркотическое средство, квалифицированы по ч. 1 ст. 328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотического средства) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  Следственным управлением УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств. По данным следствия,...
 
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