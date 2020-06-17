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Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т груш

17.06.2020 18:40 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость товара составила порядка Br80 тысяч. Грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в РФ через населенный пункт Звенчатка Климовичского района.

По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс. 

инфо: БелТА


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Стоимость товара составила порядка Br80 тысяч. Грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в РФ через населенный пункт Звенчатка...
 
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