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Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т груш
Источник материала: БTСтоимость товара составила порядка Br80 тысяч. Грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в РФ через населенный пункт Звенчатка Климовичского района.
По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс.
инфо: БелТА
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Стоимость товара составила порядка Br80 тысяч. Грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в РФ через населенный пункт Звенчатка...
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