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В Минске водитель Volvo сбил на переходе ребенка на электросамокате, который ехал на красный

17.06.2020 21:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 июня на улице Кижеватова в Минске водитель Volvo сбил ребенка на электросамокате, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По предварительной информации водитель Volvo, двигаясь по улице Кижеватова со стороны улицы Брестской в направлении Брилевской, сбил 12-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Мальчика отправили в больницу — у него ушибы и ссадины. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.


В ГАИ просят родителей позаботиться о безопасности своих детей.

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня на улице Кижеватова в Минске водитель Volvo сбил ребенка на электросамокате.
 
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