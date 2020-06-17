В Минске водитель Volvo сбил на переходе ребенка на электросамокате, который ехал на красный

Источник материала: Tut.by

17 июня на улице Кижеватова в Минске водитель Volvo сбил ребенка на электросамокате, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По предварительной информации водитель Volvo, двигаясь по улице Кижеватова со стороны улицы Брестской в направлении Брилевской, сбил 12-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Мальчика отправили в больницу — у него ушибы и ссадины. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.





В ГАИ просят родителей позаботиться о безопасности своих детей.