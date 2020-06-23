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В Москве в квартире обнаружили пятерых новорожденных. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми
Источник материала: Tut.by
Сотрудники полиции нашли пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней. Как оказалось, дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая.
«В квартире в Останкинском районе полицейские обнаружили пятерых новорожденных детей. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней», —
По его словам, полицию вызвали соседи, которые услышали детский плач. С младенцами находились две женщины, которые не смогла пояснить, чьи это дети.
В квартире правоохранители обнаружили документы, на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО. Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, «дети доставлены в больницу, им ничего не угрожает».
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Полицию вызвали соседи, которые услышали детский плач. С младенцами в квартире находилась женщина, которая не смогла пояснить, чьи это дети.
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