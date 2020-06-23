В Москве в квартире обнаружили пятерых новорожденных. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми

Источник материала: Tut.by

Сотрудники полиции нашли пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней. Как оказалось, дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая.





«В квартире в Останкинском районе полицейские обнаружили пятерых новорожденных детей. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах российской столицы.

По его словам, полицию вызвали соседи, которые услышали детский плач. С младенцами находились две женщины, которые не смогла пояснить, чьи это дети.

В квартире правоохранители обнаружили документы, на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО. Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, «дети доставлены в больницу, им ничего не угрожает».