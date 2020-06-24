В Гомеле железобетонной плитой придавило газоэлектросварщика

Источник материала: Tut.by

При строительстве новостройки в Гомеле придавило рабочего. 23-летнего парня госпитализировали. Об этом сообщает МЧС .



Фото: МЧС

Сообщение в МЧС поступило 23 июня в 11.10 — в новостройке в Гомеле по улице Ломоносова железобетонной плитой прижало человека.

Когда на место прибыли спасатели, то пострадавшего — 23-летнего газоэлектросварщика ОАО «Строительно-монтажного треста № 27», уже вытащили из-под плиты при помощи башенного крана.

Спасатели зафиксировали парня на жестких носилках, спустили с четвертого этажа и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в больницу.