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В Гомеле железобетонной плитой придавило газоэлектросварщика

24.06.2020 09:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При строительстве новостройки в Гомеле придавило рабочего. 23-летнего парня госпитализировали. Об этом сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение в МЧС поступило 23 июня в 11.10 — в новостройке в Гомеле по улице Ломоносова железобетонной плитой прижало человека.

Когда на место прибыли спасатели, то пострадавшего — 23-летнего газоэлектросварщика ОАО «Строительно-монтажного треста № 27», уже вытащили из-под плиты при помощи башенного крана.

Спасатели зафиксировали парня на жестких носилках, спустили с четвертого этажа и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Спасатели зафиксировали парня на жестких носилках, спустили с четвертого этажа и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в...
 
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