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В Гомеле железобетонной плитой придавило газоэлектросварщика
Источник материала: Tut.by
При строительстве новостройки в Гомеле придавило рабочего. 23-летнего парня госпитализировали. Об этом сообщает
Сообщение в МЧС поступило 23 июня в 11.10 — в новостройке в Гомеле по улице Ломоносова железобетонной плитой прижало человека.
Когда на место прибыли спасатели, то пострадавшего — 23-летнего газоэлектросварщика ОАО «Строительно-монтажного треста № 27», уже вытащили из-под плиты при помощи башенного крана.
Спасатели зафиксировали парня на жестких носилках, спустили с четвертого этажа и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в больницу.
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Спасатели зафиксировали парня на жестких носилках, спустили с четвертого этажа и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в...
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