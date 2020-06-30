Восемнадцать человек утонули в Беларуси за выходные. Большинство перед этим употребляли спиртное

Источник материала: Tut.by

Восемнадцать человек утонули за минувшие выходные в республике. Из них в Минской области — 8. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели людей. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет

Утром 27 июня водолазы извлекли из водоема в деревне Доросино Любанского района тело 34-летнего местного жителя, который накануне вечером пошел купаться и утонул.

В этот же день поступило сообщение об обнаружении вблизи берега Сеницкого водохранилища тела 40-летнего мужчины, который разыскивался после того, как ночью пошел купаться.

Очередное происшествие произошло на озере Нарочь в Мядельском районе. Днем 27 июня три человека выплыли на акваторию озера на лодке. При купании 31-летнему минчанину стало плохо, и он утонул. Его нашли прибывшие спасатели на расстоянии 800 метров от берега.

Вечером 27 июня в водохранилище вблизи деревни Тычины Солигорского района без признаков жизни обнаружен 39-летний житель Солигорска.

На два происшествия, связанных с гибелью людей на воде, выезжали следователи Вилейского района. Первое сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины в водоеме в деревне Латыголь поступило вечером 27 июня. Второе происшествие произошло в городском водоеме на следующий день. 54-летний местный житель нырнул в воду, однако на поверхность не выплыл. Из воды его вытащил знакомый.

Днем 28 июня в реке Можа Крупского района водолазы нашли тело 47-летнего местного жителя, который 27 июня ушел под воду при купании.

Еще одно происшествие произошло на реке Уса Березинского района. 28 июня женщина обнаружила без признаков жизни в воде своего 56-летнего брата, а его вещи находились на берегу.

По данным фактам проводятся проверки. Следователями с участием экспертов в ходе осмотров мест происшествий изъяты предметы, имеющие значения для выяснения обстоятельств. Также опрошены очевидцы, родственники погибших, назначены экспертизы. В большинстве указанных случаев установлено, что погибшие употребляли спиртные напитки.

Всего за прошедшие выходные по стране было зарегистрировано 18 случаев утопления.

Следователи обращают внимание на то, что, как правило, беспечность и грубое нарушение правил поведения на воде приводят к трагическим последствиям.