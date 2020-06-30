ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Восемнадцать человек утонули в Беларуси за выходные. Большинство перед этим употребляли спиртное

30.06.2020 10:50 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Восемнадцать человек утонули за минувшие выходные в республике. Из них в Минской области — 8. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели людей. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет

Утром 27 июня водолазы извлекли из водоема в деревне Доросино Любанского района тело 34-летнего местного жителя, который накануне вечером пошел купаться и утонул.

В этот же день поступило сообщение об обнаружении вблизи берега Сеницкого водохранилища тела 40-летнего мужчины, который разыскивался после того, как ночью пошел купаться.

Очередное происшествие произошло на озере Нарочь в Мядельском районе. Днем 27 июня три человека выплыли на акваторию озера на лодке. При купании 31-летнему минчанину стало плохо, и он утонул. Его нашли прибывшие спасатели на расстоянии 800 метров от берега.

Вечером 27 июня в водохранилище вблизи деревни Тычины Солигорского района без признаков жизни обнаружен 39-летний житель Солигорска.

На два происшествия, связанных с гибелью людей на воде, выезжали следователи Вилейского района. Первое сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины в водоеме в деревне Латыголь поступило вечером 27 июня. Второе происшествие произошло в городском водоеме на следующий день. 54-летний местный житель нырнул в воду, однако на поверхность не выплыл. Из воды его вытащил знакомый.

Днем 28 июня в реке Можа Крупского района водолазы нашли тело 47-летнего местного жителя, который 27 июня ушел под воду при купании.

Еще одно происшествие произошло на реке Уса Березинского района. 28 июня женщина обнаружила без признаков жизни в воде своего 56-летнего брата, а его вещи находились на берегу.

По данным фактам проводятся проверки. Следователями с участием экспертов в ходе осмотров мест происшествий изъяты предметы, имеющие значения для выяснения обстоятельств. Также опрошены очевидцы, родственники погибших, назначены экспертизы. В большинстве указанных случаев установлено, что погибшие употребляли спиртные напитки.

Всего за прошедшие выходные по стране было зарегистрировано 18 случаев утопления.

Минске вытащил из воды и откачал тонувшего">
«Достал и стал делать массаж сердца». Сержант милиции в Минске вытащил из воды и откачал тонувшего

Следователи обращают внимание на то, что, как правило, беспечность и грубое нарушение правил поведения на воде приводят к трагическим последствиям.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи обращают внимание на то, что, как правило, беспечность и грубое нарушение правил поведения на воде приводят к трагическим последствиям.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минус пять тонн свинины. В Гомеле ночью горел совхоз-комбинат «Сож»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика