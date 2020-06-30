|
Минус пять тонн свинины. В Гомеле ночью горел совхоз-комбинат «Сож»
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе горел Совхоз-комбинат «Сож». Огнем уничтожено оборудование и мясо,
Пожар случился ночью 30 июня. Горели подсобные помещения и холодильники в пристройке рядом с убойным цехом.
Спасатели потушили пожар.
В результате ЧП повреждены 4 холодильные камеры, в двух из них — 5 тонн свинины.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горели подсобные помещения и холодильники в пристройке рядом с убойным цехом
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)