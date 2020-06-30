Минус пять тонн свинины. В Гомеле ночью горел совхоз-комбинат «Сож»

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе горел Совхоз-комбинат «Сож». Огнем уничтожено оборудование и мясо, сообщили в МЧС.





Пожар случился ночью 30 июня. Горели подсобные помещения и холодильники в пристройке рядом с убойным цехом.

Спасатели потушили пожар.

В результате ЧП повреждены 4 холодильные камеры, в двух из них — 5 тонн свинины.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



