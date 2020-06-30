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Минус пять тонн свинины. В Гомеле ночью горел совхоз-комбинат «Сож»

30.06.2020 10:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе горел Совхоз-комбинат «Сож». Огнем уничтожено оборудование и мясо, сообщили в МЧС.


Пожар случился ночью 30 июня. Горели подсобные помещения и холодильники в пристройке рядом с убойным цехом.

Спасатели потушили пожар.

В результате ЧП повреждены 4 холодильные камеры, в двух из них — 5 тонн свинины.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


 
 
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Горели подсобные помещения и холодильники в пристройке рядом с убойным цехом
 
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