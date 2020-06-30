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В Лепеле почти полностью сгорел «Доброном» возле автовокзала
Источник материала: Tut.by
Ночью 30 июня случился пожар в магазине «Доброном», который находится возле автовокзала на улице Чуйкова,
Пожар начался в третьем часу ночи. Об этом в МЧС сообщил очевидец.
В магазине в это время никого не было.
Пожаром в магазине уничтожены крыша, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
Причину устанавливают.
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В магазине уничтожены крыша, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
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