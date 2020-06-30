В Лепеле почти полностью сгорел «Доброном» возле автовокзала

Источник материала: Tut.by

Ночью 30 июня случился пожар в магазине «Доброном», который находится возле автовокзала на улице Чуйкова, сообщает МЧС.





Пожар начался в третьем часу ночи. Об этом в МЧС сообщил очевидец.

В магазине в это время никого не было.

Пожаром в магазине уничтожены крыша, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

Причину устанавливают.



