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В Лепеле почти полностью сгорел «Доброном» возле автовокзала

30.06.2020 12:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 30 июня случился пожар в магазине «Доброном», который находится возле автовокзала на улице Чуйкова, сообщает МЧС.


Пожар начался в третьем часу ночи. Об этом в МЧС сообщил очевидец.

В магазине в это время никого не было.

Пожаром в магазине уничтожены крыша, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

Причину устанавливают.


 
 
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В магазине уничтожены крыша, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
 
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