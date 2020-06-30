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В Кировском районе пропала 81-летняя пенсионерка - ушла из дома с ведром
Источник материала: Tut.by
В Кировском районе 28 июня пропала 81-летняя Елена Мельникова. Женщина вышла из своего дома в деревне Стайки, и с тех пор о ней ничего не известно,
Приметы: рост около 160 см, плотного телосложения.
Была одета: красная кофта, цветные резиновые сапоги, зеленый платок, с собой зеленое ведро.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить поисковикам «Симурана» по телефону +375 29 222−10−19 или в милицию по номеру 102.
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Елена Мельникова пропала в минувшее воскресенье, 28 июня.
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