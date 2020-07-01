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На базе отдыха под Брестом горела баня
01.07.2020 12:24 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском районе спасатели ликвидировали возгорание на территории базы отдыха "Белое озеро", сообщили БЕЛТА в областном управлении
Происшествие случилось днем 30 июня. Сообщение о пожаре в физкультурно-оздоровительном комплексе спасателям поступило в 16.24. В кирпичном здании 1997 года постройки, в котором располагалась баня, горел мансардный этаж. Огонь уничтожил внутреннюю отделку мансарды, повредил кровлю. В помещениях на первом этаже закопчены стены.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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В Брестском районе спасатели ликвидировали возгорание на территории базы отдыха "Белое озеро", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Происшествие...
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