На базе отдыха под Брестом горела баня

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе спасатели ликвидировали возгорание на территории базы отдыха "Белое озеро", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС .





Происшествие случилось днем 30 июня. Сообщение о пожаре в физкультурно-оздоровительном комплексе спасателям поступило в 16.24. В кирпичном здании 1997 года постройки, в котором располагалась баня, горел мансардный этаж. Огонь уничтожил внутреннюю отделку мансарды, повредил кровлю. В помещениях на первом этаже закопчены стены.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.