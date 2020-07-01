ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На базе отдыха под Брестом горела баня

01.07.2020 12:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе спасатели ликвидировали возгорание на территории базы отдыха "Белое озеро", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

На базе отдыха под Брестом горела баня

Происшествие случилось днем 30 июня. Сообщение о пожаре в физкультурно-оздоровительном комплексе спасателям поступило в 16.24. В кирпичном здании 1997 года постройки, в котором располагалась баня, горел мансардный этаж. Огонь уничтожил внутреннюю отделку мансарды, повредил кровлю. В помещениях на первом этаже закопчены стены.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестском районе спасатели ликвидировали возгорание на территории базы отдыха "Белое озеро", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Происшествие...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Две подруги-пенсионерки в Славгородском районе пошли за грибами - одна увязла в болоте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика