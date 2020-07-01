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Две подруги-пенсионерки в Славгородском районе пошли за грибами - одна увязла в болоте

01.07.2020 11:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Славгородском районе две пенсионерки пошли за грибами — и одна заблудилась, причем попала в болото. Ее спасли сотрудники МЧС, сообщает МВД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Женщина пошли в лес около деревни Машецкая Слобода 30 июня. Они разделились, пошли в разные стороны — и договорились встретиться в условленном месте в 10 часов. Одна из них пришла на место встречи, второй не было — от нее пришло СМС о том, что женщина находится в болоте и боится идти дальше, а из-за плохой связи не может позвонить.

Подруга позвонила в милицию. Около 14.00 потерявшуюся пенсионерку обнаружили на небольшом островке в болоте. Выбраться оттуда ей помогли спасатели.

 
 
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Потерявшаяся женщина могла связаться только по СМС - связь была плохой.
 
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