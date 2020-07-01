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Мужчина потиху тащил рельсы со склада, затем разрезал их автогеном и продавал

01.07.2020 14:28 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского ГОВД обратился директор предприятия с заявлением о пропаже рельсов. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

Мужчина потиху тащил рельсы со склада, затем разрезал их автогеном и продавал

Во время обхода территории незавершенного строительного объекта сотрудник организации обратил внимание на отсутствие рельсов, которые были оставлены на площадке для временного хранения. Длина похищенного имущества составила 150 метров, ущерб - более 2 200 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 36-летний местный житель, который решил таким образом заработать.

Мужчина забирал рельсы частями в течение нескольких месяцев. Затем разрезал их при помощи автогена и продавал ничего не подозревающим покупателям. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

Оперативное видео Барановичского ГОВД

Часть похищенного изъято. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская

 
 
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  В дежурную часть Барановичского ГОВД обратился директор предприятия с заявлением о пропаже рельсов. На место происшествия незамедлительно выбыла...
 
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