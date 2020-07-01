В Пинском районе из окна выпала 5-летняя девочка

Источник материала: Полесская правда





Как сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета, несчастный случай произошел 30 июня, в день рождения малышки.

Девочка была дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, где было открыто окно. Родители, находившиеся внизу с сыном, услышали крик дочери, а затем обнаружили её лежащей на земле под окном. В результате падения с высоты около 4,5 метров ребёнок получил телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая малышка находится в больнице. Угрозы ее жизни нет.

По данному факту Следственным комитетом проводится проверка. Назначена-судебно медицинская экспертиза.