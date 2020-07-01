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В Пинском районе выпала из окна 5-летняя девочка
01.07.2020 14:28 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 30 июня 5-летняя девочка находилась по месту жительства с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно.
Родители, находившиеся внизу с сыном, услышали крик дочери, а затем обнаружили её лежащей на земле под окном.
В результате падения с высоты около 4,5 метров ребёнок получил телесные повреждения. В настоящее время девочка находится в больнице. Угрозы её жизни нет.
К сожалению, несчастный случай произошёл в её день рождения.
По данному факту проводится проверка. Назначена-судебно медицинская экспертиза.
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Днем 30 июня 5-летняя девочка находилась по месту жительства с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было...
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