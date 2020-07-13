В Гомельском районе сгорел дом и гараж с автомобилем. Одна из версий пожара - поджог

Источник материала: Tut.by

Дом, гараж и автомобиль горели в Гомельском районе. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение о возгорании дачного дома по улице Солнечной в поселке Куты поступило спасателям 12 июля, в 19.00. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, дом и гараж горели открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание.

В результате огонь уничтожил кровли деревянного дома, деревянного гаража, легковой автомобиль Nissan, а также повредил потолочное перекрытие дома на площади 30 кв. метров и имущество внутри дома и гаража.



Фото: МЧС

В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог.