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В Гомельском районе сгорел дом и гараж с автомобилем. Одна из версий пожара - поджог
Источник материала: Tut.by
Дом, гараж и автомобиль горели в Гомельском районе. Об этом
Сообщение о возгорании дачного дома по улице Солнечной в поселке Куты поступило спасателям 12 июля, в 19.00. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, дом и гараж горели открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание.
В результате огонь уничтожил кровли деревянного дома, деревянного гаража, легковой автомобиль Nissan, а также повредил потолочное перекрытие дома на площади 30 кв. метров и имущество внутри дома и гаража.
В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог.
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В результате пожара никто не пострадал.
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