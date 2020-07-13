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Дорожная авария после неудачного разворота по улице Первомайской в Пинске попала в объектив видеокамеры

13.07.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дорожная авария после неудачного разворота по улице Первомайской в Пинске попала в объектив видеокамеры
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, автомобильная авария произошла в 10 июля в Пинске. 57-летний пинчанин, управляя автомобилем «Опель» двигался по улице Первомайской. На перекрестке с улицей Парковой при осуществлении манёвра разворота, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Рено», под управлением 21-летнего горожанина.

Автомобили получили механические повреждения. Водитель «Рено» доставлен в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. Любой маневр на дороге должен быть обдуманным.

Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения, выбирайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.

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