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Дорожная авария после неудачного разворота по улице Первомайской в Пинске попала в объектив видеокамеры
13.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Автомобили получили механические повреждения. Водитель «Рено» доставлен в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. Любой маневр на дороге должен быть обдуманным.
Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения, выбирайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.
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