В реке в Витебском районе погибла рыба. Неделю назад в воду попал навоз с фермы

Источник материала: Tut.by

В реке Суходровка возле деревни Кузменцы Витебского района 12 июля обнаружили мор рыбы, сообщает МЧС. Неделю назад в этом месте в воду попал навоз с фермы.



Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Специалисты насчитали почти 730 погибших рыб.

Экологи взяли пробы воды для анализов, их результаты будут известны 19 июля.

Напомним, 5 июля на очистных сооружениях фермы сельхозпредприятия «Липовцы» возле деревни Кузменцы произошел размыв обвалования чека-накопителя. Стоки навоза попали в мелиоративный канал, а затем — в реку Суходровку.

Сколько навоза вылилось в реку, не установили. Мора рыбы в реке в день ЧП не было, сообщал МЧС.

Однако последствия стока в воду отходов с фермы сказались через неделю.