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В реке в Витебском районе погибла рыба. Неделю назад в воду попал навоз с фермы
Источник материала: Tut.by
В реке Суходровка возле деревни Кузменцы Витебского района 12 июля обнаружили мор рыбы,
Специалисты насчитали почти 730 погибших рыб.
Экологи взяли пробы воды для анализов, их результаты будут известны 19 июля.
Напомним, 5 июля на очистных сооружениях фермы сельхозпредприятия «Липовцы» возле деревни Кузменцы произошел размыв обвалования чека-накопителя. Стоки навоза попали в мелиоративный канал, а затем — в реку Суходровку.
Сколько навоза вылилось в реку, не установили. Мора рыбы в реке в день ЧП не было, сообщал МЧС.
Однако последствия стока в воду отходов с фермы сказались через неделю.
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Напомним, 5 июля на очистных сооружениях фермы сельхозпредприятия «Липовцы» возле деревни Кузменцы произошел размыв обвалования чека-накопителя. Стоки навоза...
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