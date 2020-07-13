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В реке в Витебском районе погибла рыба. Неделю назад в воду попал навоз с фермы

13.07.2020 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В реке Суходровка возле деревни Кузменцы Витебского района 12 июля обнаружили мор рыбы, сообщает МЧС. Неделю назад в этом месте в воду попал навоз с фермы.


Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Специалисты насчитали почти 730 погибших рыб.

Экологи взяли пробы воды для анализов, их результаты будут известны 19 июля.

Напомним, 5 июля на очистных сооружениях фермы сельхозпредприятия «Липовцы» возле деревни Кузменцы произошел размыв обвалования чека-накопителя. Стоки навоза попали в мелиоративный канал, а затем — в реку Суходровку.

Сколько навоза вылилось в реку, не установили. Мора рыбы в реке в день ЧП не было, сообщал МЧС.

Однако последствия стока в воду отходов с фермы сказались через неделю.

 
 
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Напомним, 5 июля на очистных сооружениях фермы сельхозпредприятия «Липовцы» возле деревни Кузменцы произошел размыв обвалования чека-накопителя. Стоки навоза...
 
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