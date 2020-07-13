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Под Новогрудком две подружки решили ночью искупаться в озере. Одна утонула, вторая в больнице
Источник материала: Tut.by
В озере Литовка около Новогрудка утонула 15-летняя девочка. Сообщение о тонущем ребенке поступило спасателям ночью,
13 июня в 01.52 поступило сообщение о тонущем ребенке в озере Литовка возле одноименной деревни Новогрудского района.
Как рассказали местные жители, на озере ночью отдыхала компания молодых людей. Несовершеннолетняя девочка, жительница одной из окрестных деревень, решила поплавать вместе со своей подругой. В итоге девочки начали тонуть. Как точно все произошло, местные не знают, но в итоге одна девочка утонула, а вторую успели спасти и отвезли в больницу.
Тело утонувшей спасатели обнаружили в нескольких метрах от берега.
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В озере Литовка около Новогрудка утонула 15-летняя девочка. Сообщение о тонущем ребенке поступило спасателям ночью.
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