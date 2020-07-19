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В Пинске прямо над детским кафе произошёл взрыв

19.07.2020 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обошлось без жертв.

В Пинске прямо над детским кафе произошёл взрыв

Утром 19 июля в жилом 5-тажном доме №93 на улице Брестской в Пинске прогремел взрыв. В двух комнатах на втором этаже взрывной волной выбило стёкла. Осколки битого стекла упали на площадку перед входом в детское кафе «Верона», которое располагается на первом этаже прямо под квартирой, где произошел взрыв.

В Пинске прямо над детским кафе произошёл взрыв

В Пинске прямо над детским кафе произошёл взрыв

Как сообщает Следственный комитет РБ, в квартире произошел взрыв бытового газа. Хозяева и их соседи не пострадали. О пострадавших среди прохожих не сообщается.

В Пинске прямо над детским кафе произошёл взрыв

К моменту прибытия на место происшествия журналиста Медиа-Полесье, оцепление опасного участка было уже снято. Работники ЖРЭУ занимались уборкой битого стекла.

 
 
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  Обошлось без жертв. Утром 19 июля в жилом 5-тажном доме №93 на улице Брестской в Пинске прогремел взрыв. В двух комнатах на втором этаже взрывной волной выбило...
 
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