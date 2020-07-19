В Пинске прямо над детским кафе произошёл взрыв

Источник материала: Виртуальный Брест

Обошлось без жертв.





Утром 19 июля в жилом 5-тажном доме №93 на улице Брестской в Пинске прогремел взрыв. В двух комнатах на втором этаже взрывной волной выбило стёкла. Осколки битого стекла упали на площадку перед входом в детское кафе «Верона», которое располагается на первом этаже прямо под квартирой, где произошел взрыв.









Как сообщает Следственный комитет РБ, в квартире произошел взрыв бытового газа. Хозяева и их соседи не пострадали. О пострадавших среди прохожих не сообщается.





К моменту прибытия на место происшествия журналиста Медиа-Полесье, оцепление опасного участка было уже снято. Работники ЖРЭУ занимались уборкой битого стекла.