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В Пинске произошёл взрыв бытового газа

19.07.2020 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, примерно в 10:00 19 июля в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Пинске произошёл взрыв бытового газа.

В Пинске произошёл взрыв бытового газа


В результате взрыва повреждено имущество, находящееся в помещении. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали.

Прямо сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если Вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104

 
 
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  По предварительной информации, примерно в 10:00 19 июля в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Пинске произошёл взрыв...
 
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