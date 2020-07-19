Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, примерно в 10:00 19 июля в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Пинске произошёл взрыв бытового газа.







В результате взрыва повреждено имущество, находящееся в помещении. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали.



Прямо сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Если Вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104