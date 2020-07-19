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В Пинске произошёл взрыв бытового газа
19.07.2020 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, примерно в 10:00 19 июля в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Пинске произошёл взрыв бытового газа.
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По предварительной информации, примерно в 10:00 19 июля в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Пинске произошёл взрыв...
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