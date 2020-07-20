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Женщина мошенническим путём завладела денежными средствами знакомого, ищутся пострадавшие

20.07.2020 16:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Следователи устанавливают пострадавших от мошеннических действий.

Женщина мошенническим путём завладела денежными средствами знакомого, ищутся пострадавшие

По данным следствия, 41-летняя жительница Пинского района, в период с января 2014 года по март 2020 года, путём обмана, под предлогом займа, мошенническим путём завладела денежными средствами своего знакомого на сумму более 20 тысяч долларов США, 1 тысячи евро и 7 тысяч рублей. Долг она не вернула.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи просят лиц, которые пострадали от противоправных действий подозреваемой, сообщить об этом по телефону: +375 (29) 217-95-07.

 
 
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  Следователи устанавливают пострадавших от мошеннических действий. По данным следствия, 41-летняя жительница Пинского района, в период с января 2014 года по март 2020...
 
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