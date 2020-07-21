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В Витебском районе женщина пошла в лес и пропала. Оказалось, у нее инсульт

21.07.2020 08:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожилая женщина отправилась в лес и пропала. Ее дочь обратилась к спасателям. Оказалось, у пенсионерки случился инсульт. Медиков к ней доставили на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

20 июля в 14.24 спасателям поступило сообщение от женщины, что ее мать заблудилась в лесу возле деревни Липовцы Витебского района.

Для проведения поисков были задействованы спасатели, сотрудники милиции. Вскоре потерявшаяся женщина была обнаружена дочерью, которая сообщила работникам МЧС, что ее мать нуждается в медицинской помощи.

Потерявшаяся женщина находилась в лесном массиве на расстоянии около 2500 метров от дороги, передвигаться самостоятельно она не могла. На квадроцикле МЧС к месту были доставлены спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи, которые установили предварительный диагноз «инсульт».

Пенсионерку на носилках вынесли до автомобиля повышенной проходимости спасателей, а уже после этого доставили к скорой медицинской помощи. Ее госпитализировали.

 
 
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Пожилая женщина отправилась в лес и пропала. Ее дочь обратилась к спасателям. Оказалось, у пенсионерки случился инсульт. Медиков к ней доставили на квадроцикле.
 
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