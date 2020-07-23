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В Лидском районе из-за сильного ветра рухнула водонапорная башня
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе из-за сильного ветра обрушилась водонапорная башня. Все произошло днем 22 июля,
Водонапорная башня упала в агрогородке Ваверка. Предварительная причина обрушения — сильный ветер. Водоснабжение жителей не прекращалось.
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В Лидском районе из-за сильного ветра обрушилась водонапорная башня. Все произошло днем 22 июля.
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