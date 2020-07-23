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Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в Минске

23.07.2020 12:51 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Ребенок остается в больнице под наблюдением медиков. Информация о ЧП появилась в телеграм-канале Следственного комитета. Как сообщается, вчера вечером ребенок был дома с матерью. Женщина в этот момент находилась на кухне, а девочка была одна в комнате. Взобравшись на кресло, а затем на подоконник, она открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты четвертого этажа. На месте происшествия работали следователи, они осмотрели квартиру, опросили очевидцев.

 
 
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Ребенок остается в больнице под наблюдением медиков. Информация о ЧП появилась в телеграм-канале Следственного комитета. Как сообщается, вчера вечером ребенок был...
 
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