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Водитель получил 3 года колонии за хищение топлива, служебный подлог и подделку документа

23.07.2020 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по уголовному делу о хищении в крупном размере, служебном подлоге и подделке официального документа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Водитель получил 3 года колонии за хищение топлива, служебный подлог и подделку документа

Мужчина трудился слесарем, по совместимости работал водителем на одном из предприятий областного центра. На протяжении длительного времени с помощью электронной топливной карты, по которой заправлял служебный автомобиль, он присвоил и растратил около 6,5 тыс. л горючего. Работник использовал его для личных нужд и реализовывал другим. Он также внес в путевой лист заведомо ложные сведения о показаниях пробега машины и остатке топлива, что позволило необоснованно его списать. Чтобы избежать ответственности, фигурант представил подложный путевой лист сотруднику предприятия, осуществляющему списание горючего.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.211 (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере), ч.1 ст.427 (внесение заведомо ложных сведений и записей в официальные документы) и ч.1 ст.380 (использование заведомо подложного документа) УК. По совокупности преступлений мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется уплатить штраф в размере 200 базовых величин (1 БВ - Br27). По решению суда он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с хранением и распоряжением материальными ценностями. В пользу предприятия постановлено взыскать с обвиняемого более Br8,5 тыс. имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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