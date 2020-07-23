На «олимпийке» подозреваемых в краже задерживали с погоней. Они на ходу выбрасывали деньги и вещи

Источник материала: Виртуальный Брест

Во вторник, 21 июля, на трассе М1 многие видели, как несколько экипажей ГАИ преследовали легковую Peugeot. Видео погони попало в соцсети. Выяснилось, что милиционеры задерживали двоих мужчин, подозреваемых в совершении серии краж.





Автомобиль остановился в одной из деревень Дзержинского района: водитель и пассажир побежали в разные стороны, чтобы скрыться. Однако попытка оказалась неудачной. Задержанными оказались жители столицы и Минского района 45 и 40 лет.





Накануне погони мужчины обворовали квартиру в Барановичах. С собой они унесли несколько золотых изделий, 650 долларов США, 170 злотых и 50 рублей. Ориентировку для задержания подозреваемых получили инспекторы поста ГАИ , через который те должны были ехать в Минск. Однако водитель иномарки проигнорировал требование остановиться.

Во время погони нарушители начали выбрасывать похищенное и орудия преступления из окон машины. В последующем оперативникам удалось найти похищенное.





Задержанных водворили в ИВС. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц с проникновением в жилище. Также в отношении водителя составлено несколько административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения.





Установлено, что в Барановичах мужчины действовали по следующей схеме: перед кражей позвонили в домофон и, убедившись в отсутствии людей в квартире, проникали в подъезд и провернули замок дверях специальным инструментом.





Сейчас сыщики проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Минской, Брестской и Гродненской областях.

Подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за серийные хищения в дуэте. Оба освободились из мест лишения свободы в прошлом году.

С начала года в Беларуси зарегистрировано свыше 4 тысяч краж из квартир и частных домов. В Главном управлении уголовного розыска МВД отметили, что лучший способ обезопасить жилище — установить охранную сигнализацию.

Кроме того, металлические или качественные деревянные двери с хорошим замком станут серьезным препятствием для вора. Еще надежнее – две двери: одна открывается наружу, другая – внутрь.

Не стоит пренебрегать и мерами предосторожности. Ценности и деньги лучше разложить в разных местах в квартире. Двери обязательно нужно закрывать на замок, даже находясь дома. Уезжая надолго, лучше отдать ценности на хранение родственникам.

При потере ключей следует срочно заменить замок. К ключам лучше не пристегивать брелоки, позволяющие определить владельца, его данные, адрес. Посещая общественные места с раздевалками, следует пользоваться камерами хранения или сдавать ценности администратору.