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Парень приехал в Беларусь из Владивостока познакомиться с девушкой и обворовал ее соседа

29.07.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оперативники могилевской транспортной милиции задержали 26-летнего россиянина по подозрению в краже кошелька с деньгами. Преступление было совершено ночью 17 июля в областном центре.

Парень приехал в Беларусь из Владивостока познакомиться с девушкой и обворовал ее соседа

Криминальной истории предшествовало виртуальное знакомство жителя Владивостока с могилевчанкой. Они решили узнать друг друга поближе, поэтому молодой человек приехал в Беларусь и поселился у девушки.

Парень приехал в Беларусь из Владивостока познакомиться с девушкой и обворовал ее соседа

Через несколько дней зарубежный гость познакомился с соседом по площадке, с которым периодически выпивал. Их очередное застолье закончилась кражей.

Установлено, что накануне преступления собутыльники пришли в магазин за добавкой, однако не смогли рассчитаться: в кошельке могилевчанина оказалась лишь иностранная валюта. В итоге доллары обменяли на железнодорожном вокзале и на такси поехали домой.

Парень приехал в Беларусь из Владивостока познакомиться с девушкой и обворовал ее соседа

По информации Могилевского ОВД на транспорте, выходя из машины, белорус не заметил, как в салоне обронил кошелек. Он сказал об этом россиянину, а тот вызвался осмотреть такси. Бумажник нашелся, правда, собутыльник забрал его себе, не сказав об этом хозяину. В последующем кошелек был выброшен, часть похищенных денег потрачена на спиртное, оставшаяся наличность спрятана в квартире могилевчанки.

Парень приехал в Беларусь из Владивостока познакомиться с девушкой и обворовал ее соседа

Утром горожанин снова пожаловался соседу, что не может найти портмоне, на что тот посоветовал поискать утерю на вокзале и дал ему на такси из украденных денег.

В итоге могилевчанин обратился в милицию и оценил ущерб в 820 рублей. После опроса потерпевшего и проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили причастность россиянина к преступлению. Последний во всем сознался и выдал наличность.



Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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  Оперативники могилевской транспортной милиции задержали 26-летнего россиянина по подозрению в краже кошелька с деньгами. Преступление было совершено ночью 17...
 
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