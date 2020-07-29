|
Парень приехал в Беларусь из Владивостока познакомиться с девушкой и обворовал ее соседа
29.07.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оперативники могилевской транспортной милиции задержали 26-летнего россиянина по подозрению в краже кошелька с деньгами. Преступление было совершено ночью 17 июля в областном центре.
Криминальной истории предшествовало виртуальное знакомство жителя Владивостока с могилевчанкой. Они решили узнать друг друга поближе, поэтому молодой человек приехал в Беларусь и поселился у девушки.
Через несколько дней зарубежный гость познакомился с соседом по площадке, с которым периодически выпивал. Их очередное застолье закончилась кражей.
Установлено, что накануне преступления собутыльники пришли в магазин за добавкой, однако не смогли рассчитаться: в кошельке могилевчанина оказалась лишь иностранная валюта. В итоге доллары обменяли на железнодорожном вокзале и на такси поехали домой.
По информации Могилевского ОВД на транспорте, выходя из машины, белорус не заметил, как в салоне обронил кошелек. Он сказал об этом россиянину, а тот вызвался осмотреть такси. Бумажник нашелся, правда, собутыльник забрал его себе, не сказав об этом хозяину. В последующем кошелек был выброшен, часть похищенных денег потрачена на спиртное, оставшаяся наличность спрятана в квартире могилевчанки.
Утром горожанин снова пожаловался соседу, что не может найти портмоне, на что тот посоветовал поискать утерю на вокзале и дал ему на такси из украденных денег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники могилевской транспортной милиции задержали 26-летнего россиянина по подозрению в краже кошелька с деньгами. Преступление было совершено ночью 17...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)