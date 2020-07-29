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Во время ДТП на перекрестке Скрипникова - Сухаревской пострадал пешеход

29.07.2020 16:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Врезался на перекрестке и зацепил пешехода. Водитель "форда", двигаясь по улице Скрипникова со стороны Сухаревской, при повороте влево совершил столкновение с автомобилем "рено", который ехал во встречном направлении. От удара "рено" отбросило за пределы проезжей части. В результате под машину попал мужчина, который стоял на тротуаре. Пострадавший с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Врезался на перекрестке и зацепил пешехода. Водитель "форда", двигаясь по улице Скрипникова со стороны Сухаревской, при повороте влево совершил столкновение с...
 
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