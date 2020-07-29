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Прыгнул - и не выплыл. В Слониме на реке Щара утонул 13-летний мальчишка

29.07.2020 16:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слониме днем 28 июля на реке Щара утонул 13-летний ребенок. Все произошло примерно в 16.00 около танкового моста, сообщает «Газета Слонімская».


Фото: Wikimedia Commons. Фото носит иллюстративный характер

Трое учеников одной школы Слонима отправились на один из пляжей на реке Щара в районе Рыщицы-1.

Примерно в 16.00 на одном из не оборудованных пляжей, недалеко от танкового моста, прохожий увидел на берегу двух плачущих подростков. Расспросив ребят, он узнал, что их друг прыгнул в воду — и не выплыл. Как раз в это время на реке появились байдарочники, они помогли вытащить ребенка.

К сожалению, спасти мальчика не удалось.

 
 
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В Слониме днем 28 июля на реке Щара утонул 13-летний ребенок. Все произошло примерно в 16.00.
 
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