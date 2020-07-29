|
Прыгнул - и не выплыл. В Слониме на реке Щара утонул 13-летний мальчишка
Источник материала: Tut.by
В Слониме днем 28 июля на реке Щара утонул 13-летний ребенок. Все произошло примерно в 16.00 около танкового моста,
Трое учеников одной школы Слонима отправились на один из пляжей на реке Щара в районе Рыщицы-1.
Примерно в 16.00 на одном из не оборудованных пляжей, недалеко от танкового моста, прохожий увидел на берегу двух плачущих подростков. Расспросив ребят, он узнал, что их друг прыгнул в воду — и не выплыл. Как раз в это время на реке появились байдарочники, они помогли вытащить ребенка.
К сожалению, спасти мальчика не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слониме днем 28 июля на реке Щара утонул 13-летний ребенок. Все произошло примерно в 16.00.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)