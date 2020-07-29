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В Витебском районе грибник нашел более 200 снарядов времен войны
Источник материала: Tut.by
В лесу возле деревни Побединщина Витебского района вечером 27 июля грибник натолкнулся на арсенал времен Великой Отечественной войны,
Мужчина сразу же позвонил в милицию.
Саперы обнаружили 4 артиллерийских снаряда калибра 76 мм, 100 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 17 минометных мин калибра 81 мм, 71 минометную мину калибра 50 мм, 16 гранат РГ-33, 10 гранат Ф-1.
Все находки уничтожили.
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В лесу возле деревни Побединщина Витебского района вечером 27 июля грибник натолкнулся на арсенал времен Великой Отечественной войны.
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