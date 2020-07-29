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В Витебском районе грибник нашел более 200 снарядов времен войны

29.07.2020 16:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесу возле деревни Побединщина Витебского района вечером 27 июля грибник натолкнулся на арсенал времен Великой Отечественной войны, сообщает милиция региона.

Мужчина сразу же позвонил в милицию.

Саперы обнаружили 4 артиллерийских снаряда калибра 76 мм, 100 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 17 минометных мин калибра 81 мм, 71 минометную мину калибра 50 мм, 16 гранат РГ-33, 10 гранат Ф-1.

Все находки уничтожили.

 
 
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В лесу возле деревни Побединщина Витебского района вечером 27 июля грибник натолкнулся на арсенал времен Великой Отечественной войны.
 
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