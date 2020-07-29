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Какие вещи были с собой у задержанных «боевиков»
29.07.2020 21:04 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщают государственные СМИ, сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, и еще один человек был задержан на юге страны. Некоторые из их имен фигурируют в списках частной военной компании (ЧВК) Вагнера, опубликованных в СМИ.
В белорусских силовых ведомствах дополнительную информацию получить не удалось, а в МИД России попросили прислать официальный запрос для получения комментария. Вместе с тем «Беларусь 1» выпустила сюжет, где в числе прочего показали вещи, которые были у наемников в момент задержания. Рассказываем, что попало в кадр.
Полный сюжет телеканала «Беларусь 1» вы можете увидеть ниже.
Итак, что показали в этом сюжете:
Конечно, наличие некоторых из предметов объяснить довольно просто: допустим, платок, банковские карты или презервативы, которые используются в походах, чтобы защитить от воды (или песка) что угодно. Хотя стоит отметить, что среди прочего были замечены деньги и телефонная карточка Судана.
Но некоторые вещи привлекли внимание зрителей. Остановимся на них подробнее.
Нашивка с черепом
Кадр из видео «Беларусь 1»
Судя по увиденному, это так называемый шеврон «Каратель» со словом «Кафир». Это понятие в исламе обозначает грешника, не верящего в Аллаха. Характерно, что иудеи и христиане «технически» кафирами не являются, так как исповедуют авраамические религии (и в исламе фигурируют как «Люди Книги») — тем не менее в широком смысле кафиром могут назвать каждого иноверца.
Обычно нашивку покупают и носят немусульмане-наемники, воюющие в исламских странах. Интересно, что корнями изображение уходит к персонажу серии комиксов «Каратель».
Также это изображение связано с норвежским бойцом по имени Клаус Иоахим Олльсен, позывной «Джокке»: он погиб в 2010 году в Афганистане, после чего норвежский батальон «Телемарк» поклялся мстить талибам, а в напоминание появился патч «Каратель».
Кстати, нашивка с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо» свободно продается в интернет-магазинах, где говорится, что «нашивка предназначена для покупателей из военной сферы. Данный патч стал весьма популярным среди солдат удачи, среди бойцов частных военных компаний».
Кадр из видео «Беларусь 1»
Лист с молитвой
Кадр из видео «Беларусь 1»
Это перевернутая страница с арабским текстом — молитвой сподвижнику пророка Мухаммеда по имени Али ибн Абу Талиб. Молятся ему обычно шииты, которые почитают его как первого имама и святого, а вот у суннитов он не в таком почете — всего лишь последний из четырех праведных халифов.
Среди российских мусульман шиитов сравнительно немного. Зато большинство шииты составляют в Азербайджане, а самая влиятельная (и активная в политическом и военном плане) шиитская страна — Иран. Из шиитских военных организаций известна «Хезболла» (военизированная ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана).
При этом в тексте молитвы нет призывов к насилию — скорее, там упоминаются добродетель, доброта и честность.
Инструмент и подсумок
Кадр из видео «Беларусь 1»
Слева можно заметить нечто, похожее на рукоять управления огнем для автомата или винтовки. Но точно утверждать довольно трудно.
Посередине мультитул (компактный многофункциональный инструмент) и подсумок для ременно-плечевой системы с витым шнуром. Справа что-то, похожее на фонарь или зажигалку.
Инструкция
Кадр из видео «Беларусь 1»
Судя по всему, это инструкция к датчикам «свой-чужой», которые крепятся на униформе и предназначены для идентификации солдат при использовании приборов ночного видения, чтобы избежать так называемого дружественного огня. Его рекомендуют помещать на систему крепежа снаряжения, нечто вроде MOLLE, принятой в армии США.
В Беларуси на вооружении такого нет — это довольно продвинутое вооружение, которое не увидишь на солдате срочной службы.
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Как сообщают государственные СМИ, сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной...
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