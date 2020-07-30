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Российский политтехнолог Шкляров задержан в Беларуси. Он консультировал "Страну для жизни"

30.07.2020 06:14 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров. По версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни", рассказали в программе "Наши новости" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Российский политтехнолог Шкляров задержан в Беларуси. Он консультировал "Страну для жизни"

По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста. И этому есть подтверждения.

"Виталий Шкляров - известный политтехнолог. Как и Тихановский - уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его еще иногда называют "серым кардиналом политических кампаний". Из открытых источников известно, что работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Неоднократно с разных площадок комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского", - отметили в эфире.

Как сообщили в вечернем выпуске новостей, сегодня Виталий Шкляров задержан. Ему предстоит объясниться, зачем он внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное, в чьих интересах.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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  В Беларуси задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров. По версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях,...
 
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