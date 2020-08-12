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Власти Бреста подтвердили привлечение десантников для сдерживания протестов
13.08.2020 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг - Sputnik. Власти Бреста прокомментировали привлечение военных и меры, применяемые к протестующим в городе, на большой пресс-конференции.
О действиях ОМОНа и военных
Правоохранители подтвердили факт применения в отношении
"Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия", – заявил начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко.
Точное число задержанных в Бресте на пресс-конференции не назвали, ссылаясь на то, что еще идет проверка. Известно только, что около 300 человек были привлечены к административной ответственности. Сейчас проводится проверка в отношении людей, задержанных в последние дни.
© Sputnik Светлана Яценюк
Власти Бреста дали пресс-конференцию по событиям последних дней в городе
Задержания людей, которые не протестовали, а просто шли по улице Астрейко, объяснил тем, что многие действия проводились для профилактики или в связи с причастностью этих людей к организации несогласованных митингов и протестов.
© Sputnik Светлана Яценюк
По словам руководителя брестской милиции, события, происходившие в Бресте с 9 по 11 августа, были спланированы определенными людьми, вчера их задержали. Среди них есть в том числе и граждане других стран.
Об обстрелах домов и людей
У журналистов было много вопросов по поводу действий ОМОНа. В частности, фактов обстрела резиновыми пулями дома по адресу набережная Ф.Скорины, 2. Рядом с ним не было протестующих. В результате обстрела пуля серьезно травмировала женщину, она сейчас находится в больнице.
Журналисты попросили прокомментировать также случай обстрела около гостиницы "Интурист", который был зафиксирован на видео. 10 августа по людям начали стрелять из микроавтобуса. Был ранен в руку парень, выгуливавший собаку.
Начальник УВД пояснил, что по изложенным фактам надо проводить проверку. Но для этого необходимо, чтобы были обращения граждан. По данным случаям заявлений не поступало.
© Sputnik Светлана Яценюк
Журналисты задали немало острых вопросов по событиям последних дней
О задержании журналиста
Что же касается задержаний журналистов, в частности, корреспондента портала TUT.BY Станислава Коршунова, Астрейко был лаконичен:
"Если ваш коллега задержан, значит, во время проведения массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен в соответствии с нормами жилетом, где прописано средство массовой информации, и не имел при себе удостоверения, которое подтверждает его аккредитацию. Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД", – ответил глава УВД.
Журналист портала Sputnik.by в этот день тоже была на улице Советской и видела Стаса Коршунова, который работал в этот вечер в жилете с указанием СМИ.
Журналистам пообещали, что в ближайшее время проведут проверку и отпустят журналиста, если будет доказано, что он не совершил никаких нарушений.
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