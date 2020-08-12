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Около 100 человек обратились за медпомощью после беспорядков в Бресте

12.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Около 100 человек обратились за медпомощью после беспорядков в Бресте
В Бресте после беспорядков 9-11 августа за медицинской помощью обратились около 100 человек. Об этом сегодня сообщил главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус на пресс-конференции в горисполкоме, передает БЕЛТА.

«9-11 августа на станцию скорой медицинской помощи, в стационары города обратились около 100 человек. Всем оказана помощь. Были ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Мы госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции. Травмы в основном легкой степени тяжести», — сказал Сергей Кляус.

В Бресте очагами беспорядков стали центральные улицы города: Советская, Гоголя, Московская, проспект Машерова, бульвар Космонавтов.

«Большинство задержанных за нарушение правопорядка — жители нашего региона. Есть и граждане России, Украины (единичные факты такие присутствуют). Если брать возрастную категорию, то это в основном люди 18-30 лет», — отметил начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко.

Он добавил, что участников незаконных акций привлекают к административной ответственности. Следователи также дают правовую оценку действиям подозреваемых в хулиганстве, массовых беспорядках. По словам Александра Астрейко, также будут проводиться проверки обращений по фактам превышения полномочий сотрудниками органов внутренних дел.

Брестские коммунальники прикладывают все усилия, чтобы привести улицы в порядок после незаконных акций. Генеральный директор городского ЖКХ Игорь Сильченко обратил внимание на то, что имуществу областного центра причинен немалый ущерб.

«Сумму еще уточняем. Много скамеек, урн, элементов благоустройства повреждено, было очень много мусора. Мы привлекали дополнительные средства для наведения порядка, дворники выходили раньше и работали в усиленном режиме», — обратил внимание он.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал, что на горячую линию от жителей поступает множество звонков с просьбой остановить уличные беспорядки.

«То, что мы видим, радикальное проявление. С этим разберутся правоохранители и судебные исполнители. В подавляющем большинстве брестчане — спокойные люди. С учетом происходящего мы, городская власть, сделаем свою работу еще более прозрачной, диалоговой», — констатировал мэр.

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