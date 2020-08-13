ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные люди с оружием вышли из офисов "Яндекс" и Uber

13.08.2020 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в два минских офиса "Яндекса", об этом сообщил Sputnik Беларусь руководитель службы корпоративных коммуникаций Илья Грабовский.

Бренд Uber в Беларуси принадлежит "Яндексу", офисы у них находятся в разных местах. По словам собеседника, вооруженные лица пришли в оба здания, причина их визита в настоящий момент уточняется.

Официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску Екатерина Гарлинская заявила, что их сотрудников там не было.

"Управление следственного комитета по городу Минску не располагает информацией о происходящем в офисах Uber и "Яндекс", наши сотрудники там не работают", - сказала она.

В Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля также опровергают, что их сотрудники проводили какие-либо следственные действия в представительствах компании.

Позже в СМИ сообщили, что вооруженные люди в черном вышли из здания.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля сообщили, что их сотрудники там не работали.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Забастовки и акции протеста проходят на заводах и в компаниях Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика