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Неизвестные люди с оружием вышли из офисов "Яндекс" и Uber
13.08.2020 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг - Sputnik. Неизвестные люди в черной одежде с оружием
Бренд Uber в Беларуси принадлежит "Яндексу", офисы у них находятся в разных местах. По словам собеседника, вооруженные лица пришли в оба здания, причина их визита в настоящий момент уточняется.
Официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску Екатерина Гарлинская заявила, что их сотрудников там не было.
"Управление следственного комитета по городу Минску не располагает информацией о происходящем в офисах Uber и "Яндекс", наши сотрудники там не работают", - сказала она.
В Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля также опровергают, что их сотрудники проводили какие-либо следственные действия в представительствах компании.
Позже в СМИ сообщили, что вооруженные люди в черном вышли из здания.
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Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля сообщили, что их сотрудники там не работали.
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