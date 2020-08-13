Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в два минских офиса "Яндекса" , об этом сообщил Sputnik Беларусь руководитель службы корпоративных коммуникаций Илья Грабовский.

Бренд Uber в Беларуси принадлежит "Яндексу", офисы у них находятся в разных местах. По словам собеседника, вооруженные лица пришли в оба здания, причина их визита в настоящий момент уточняется.

Официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску Екатерина Гарлинская заявила, что их сотрудников там не было.

"Управление следственного комитета по городу Минску не располагает информацией о происходящем в офисах Uber и "Яндекс", наши сотрудники там не работают", - сказала она.

В Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля также опровергают, что их сотрудники проводили какие-либо следственные действия в представительствах компании.

Позже в СМИ сообщили, что вооруженные люди в черном вышли из здания.