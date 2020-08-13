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Забастовки и акции протеста проходят на заводах и в компаниях Беларуси

13.08.2020 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Шумная массовая несанкционированная акция протеста прошла в четверг не только на жодинском заводе БелАЗ: акции и даже забастовки прошли на разных предприятиях страны.

© Sputnik / Сергей Мелконов
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Так, к мирной акции солидарности присоединились работники завода "Керамин" в Минске. Как рассказали корреспонденту Sputnik в администрации предприятия, "рабочий процесс не пострадал".

"Наши женщины просто в свой обед – ровно от начала до конца, нисколько рабочего процесса они не заняли – вышли, постояли с цветами на улице в поддержку акции "нет насилию". Они вернулись к работе ровно через час и стоят на своих рабочих местах", – заверили в администрации завода.

По рассказу одной из непосредственных участниц акции солидарности, в первом подобном мероприятии на территории завода приняли участие около 300 человек. При этом вместе с сотрудниками солидарность выражало и руководство предприятия.

На заводе "Терразит" – бессрочная забастовка

Завод "Терразит" объявил забастовку. Как рассказали Sputnik на предприятии, под требованиями уже подписались 135 сотрудников, они также размещены в соцсетях предприятия.

"Руководствуясь статьей 41 Конституции Республики Беларусь, мы объявляем бессрочную забастовку", – сообщили на заводе.

Работники требуют остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить задержанных, аннулировать результаты выборов и  провести новые под контролем международных наблюдателей. На предприятии убеждены, что белорусов и всю мировую общественность должны обеспечить достоверной информацией о том, что происходит в Беларуси.

© Photo : Facebook / Byelorussian Steel Works
На БМЗ началась забастовка?

"Айтишникам" в Гродно оплатят время под арестом

В двух крупных IT-фирмах в Гродно участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Работники получили официальные письма о том, что время, проведенное под административным арестом, оплачивается в полном объеме. Просят лишь предупредить руководителей проектов, насколько отложится выполнение задач.

Как сообщает корреспондент Sputnik в Гродно Инна Гришук, о намерении объявить забастовку также заявили как минимум два крупных предприятия в областном центре.

Так, накануне прошло собрание сотрудников и руководства на заводе "Химволокно" (филиал ОАО "Гродно Азот"). Во время собрания работники заявили, что не согласны с итогами выборов. По словам работников предприятия, на завод должен приехать председатель горисполкома.

Стало также известно о намерении бастовать работников крупного предприятия ОАО "Гродножилстрой": там проходило собрание работников с руководством предприятия и руководством облисполкома.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Так, в двух крупных IT-фирмах в Гродно участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте.
 
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