В ДИН МВД опровергли информацию о бунте в бобруйской колонии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Бунта заключенных в исправительной колонии №2 в Бобруйске не было, речь идет о нарушении распорядка со стороны осужденных, заявили Sputnik в четверг в департаменте исполнения наказаний Министерства внутренних х дел Беларуси.

В четверг в интернете была распространена информация о том, что в Бобруйской ИК-2 в ночь на 13 августа заключенные подняли бунт с целью отвлечь сотрудников внутренних дел от охраны общественного порядка в городах республики, где проходят акции протеста.

"Ни спонтанных, ни спланированных бунтов в бобруйской колонии не было. Нет бунтов и в других исправительных колониях в Беларуси в последнее время", – заявили Sputnik в четверг в ДИН МВД.

По словам собеседников агентства, информация о бунте в бобруйской ИК-2 "сильно преувеличена". "Имело место нарушение распорядка со стороны заключенных, ситуация не вышла за рамки, так скажем, штатной. Инцидент улажен, пострадавших ни среди заключенных, ни среди конвоя нет", – сказали в ДИН.

Протестные настроения

Как рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией в исправительных учреждениях пенитенциарной системы, в бобруйской колони, о которой идет речь, отбывают наказание в основном осужденные за наркотики.

"Осужденные всегда настроены против существующей власти, это характерно для любого государства – что в Европе, что в Африке, что в Америке. История знает немало примеров, когда в условиях гражданских протестов поднимались бунты в колониях, чтобы отвлечь силы правопорядка от охраны улиц", – отметил собеседник агентства.

Красная зона?

"Чисто теоретически, в такой колонии мог произойти бунт заключенных. Эта колония, хоть и "красная", но там отбывают наказание люди, которым, как говорится, терять нечего. К ним не применяется условно досрочное освобождение, люди сидят от звонка до звонка", – сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он высказал сомнение в том, что это был настоящий бунт, связанный с переделом сфер влияния воров в законе.

"Для того чтобы "воры в законе" могли влиять на колонии, сами колони должны быть "черными", а в Беларуси все ИК "красные", все подчиняются администрации колонии. Более того, воровские порядки в ИК может установить только иностранный криминальный авторитет. А таких в исправительных колониях Беларуси нет", – сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил: "Ни для кого не секрет, что у иностранного вора в законе, осужденного в Беларуси, найдется серьезное заболевание, и он будет помещен в особые изолированные условия – в тюремную больничку". "Как говорится, и волки сыты и овцы целы", – иронично отметил эксперт.

Усиленный вариант

Собеседник агентства также отметил, что "настоящих бунтов в исправительных учреждениях Беларуси не было несколько десятков лет. "Милиция в связи с последними событиями переведена на усиленный вариант несения службы, я думаю, что и в исправительных колониях также усилена охрана", – сказал эксперт.