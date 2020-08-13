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Где искать списки задержанных на протестах в Беларуси
13.08.2020 19:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Акции протеста продолжаются в Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа. Протестующие требуют проведения повторных выборов и остановки насилия в отношении участников акций. Несколько тысяч человек уже задержаны, при этом часто родственники даже не знают, где находятся их родные.
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Где искать списки задержанных на акциях протеста в Минске и других городах Беларуси — в материале на Sputnik.
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