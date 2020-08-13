Где искать списки задержанных на протестах в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Акции протеста продолжаются в Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа. Протестующие требуют проведения повторных выборов и остановки насилия в отношении участников акций. Несколько тысяч человек уже задержаны, при этом часто родственники даже не знают, где находятся их родные.

Верховный суд Беларуси сегодня опубликовал списки задержанных в Минске 11 августа и приговоренных к административному аресту. Перечень смотрите здесь .

. Списки задержанных за все дни протестов обновляет и правозащитный центр "Весна". С именами задержанных и местами их содержания можно ознакомиться здесь .