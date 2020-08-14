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Работники "Гродно Азот" собрали митинг у предприятия
14.08.2020 11:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг - Sputnik. Работники "Гродно-Азот" в пятницу собрались у заводоуправления. Сначала на митинг вышли те, у кого сегодня выходной, однако спустя некоторое время к ним присоединились и работники цехов, переедает корреспондент Sputnik из Гродно.
Люди требуют честных выборов и прекращения насилия в отношении мирных граждан. Кроме того, они потребовали в течение часа привести на митинг ранее задержанных работников "Гродно Азот".
На предприятие приехал представитель УВД и председатель Гроднинского горисполкома. На много численные вопросы "почему в отношение граждан применяется столько насилия?" они ответить так и не смогли. Замначальника УВД освистали, а затем вручили конституцию, чтобы, по словам митингующих, он "говорил правду".
Второй день на разных предприятиях страны работники выходят к проходным и требуют честных выборов и прекратить насилие. В частности, с утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия.
Накануне массовая акция
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Люди потребовали в течение часа привезти на митинг ранее задержанных на акциях протеста работников предприятия; к митингующим приехал мэр.
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