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Работники "Гродно Азот" собрали митинг у предприятия

14.08.2020 11:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг - Sputnik. Работники "Гродно-Азот" в пятницу собрались у заводоуправления. Сначала на митинг вышли те, у кого сегодня выходной, однако спустя некоторое время к ним присоединились и работники цехов, переедает корреспондент Sputnik из Гродно.

Люди требуют честных выборов и прекращения насилия в отношении мирных граждан. Кроме того, они потребовали в течение часа привести на митинг ранее задержанных работников "Гродно Азот".

На предприятие приехал представитель  УВД и председатель Гроднинского горисполкома. На много численные вопросы "почему в отношение граждан применяется столько насилия?" они ответить так и не смогли. Замначальника  УВД освистали, а затем вручили конституцию, чтобы, по словам митингующих, он "говорил правду".

Второй день на разных предприятиях страны работники выходят к проходным и требуют честных выборов и прекратить насилие. В частности, с утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия. 

Накануне массовая акция прошла на жодинском заводе БелАЗ, митинг провели и на МАЗе.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Люди потребовали в течение часа привезти на митинг ранее задержанных на акциях протеста работников предприятия; к митингующим приехал мэр.
 
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