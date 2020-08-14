Пограничники не впустили в страну подозрительных граждан Латвии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Двух граждан Латвии, которые показались подозрительными, не впустили Беларусь пограничники, сообщили в Госпогранкомитете.

Мужчины 45 и 27 лет летели рейсом Лондон-Минск 12 августа.

"В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании ст. 30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", - рассказали в ГПК.

На вопрос о цели визита один из мужчин сообщил, что приехал в Беларусь отдохнуть, но где именно, еще не решил, а второй, что приехал по работе. При этом созвониться с партнером при пограничниках он не смог.

"Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов. Кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек - двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь", - добавили в Госпогранкомитете.

Кроме того, в телефоне второго мужчины, который утверждал, что прилетел на отдых, были обнаружены фото растущей конопли и самого владельца телефона, курящего самокрутку.

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