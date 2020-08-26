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На «Нафтане» горел сероводород: прорвало трубу
Источник материала: Tut.by
ЧП на «Нафтане» случилось в третьем часу ночи 26 августа: возле участка № 6 цеха № 8 загорелся сероводород. Это произошло из-за разгерметизации трубопровода диаметром 300 мм,
Работники «Нафтана» перевели на режим циркуляции пять производственных установок.
Сотрудники МЧС потушили загорание и охладили технологические конструкции и оборудование.
Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.
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ЧП на «Нафтане» случилось в третьем часу ночи 26 августа: возле участка № 6 цеха № 8 загорелся сероводород. Это произошло из-за разгерметизации трубопровода...
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