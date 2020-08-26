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На «Нафтане» горел сероводород: прорвало трубу

26.08.2020 10:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЧП на «Нафтане» случилось в третьем часу ночи 26 августа: возле участка № 6 цеха № 8 загорелся сероводород. Это произошло из-за разгерметизации трубопровода диаметром 300 мм, сообщает МЧС.


Фото предоставлено редакцией газеты «Вестник «Нафтана»

Работники «Нафтана» перевели на режим циркуляции пять производственных установок.

Сотрудники МЧС потушили загорание и охладили технологические конструкции и оборудование.

Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.

 
 
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ЧП на «Нафтане» случилось в третьем часу ночи 26 августа: возле участка № 6 цеха № 8 загорелся сероводород. Это произошло из-за разгерметизации трубопровода...
 
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