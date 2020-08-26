Жилой дом частично обрушился в Ереване из-за взрыва газа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Частичное обрушение здания произошло в среду на окраине Еревана в результате утечки газа, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

На место происшествия были направлены семь пожарно-спасательных отрядов, оперативные группы национального центра кризисного управления и отдела по организации противопожарных и спасательных работ, а также дежурная группа медиков.

© Sputnik Asatur Yesayants Последствия взрыва в жилом доме в Ереване

По предварительным данным, армянские спасатели извлекли из-под обломков двух человек. Их доставили в столичную университетскую больницу "Гераци". Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое.

Как рассказала пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян, одна из пострадавших – женщина, у которой, по предварительным данным, диагностирован перелом ключицы и носовой кости, есть ссадины на теле и лице, ее состояние оценивается как средней тяжести.

© Sputnik Asatur Yesayants Спасатели на месте взрыва газа на улице Райниса в Ереване

"Второй пострадавший – мужчина с обширными ожогами тела и конечностей. Он находится в отделении реанимации, подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое", - написала Никогосян в Facebook.

По информации Sputnik Армения , самостоятельно или с помощью спасателей из-под завалов смогли выбраться 19 человек. Один человек остается под завалами.

© Sputnik Asatur Yesayants На месте обрушения продолжаются спасательные работы

На место происшествия прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель МЧС Феликс Цолакян. Министр по чрезвычайным ситуациям заявил, что на все вопросы о причинах взрыва можно будет ответить только после получения результатов следствия.