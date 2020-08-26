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Более 50 участников акций протеста задержали вчера в Беларуси - МВД
26.08.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. В ходе акций протеста, прошедших по всей Беларуси в минувший вторник, задержали более 50 человек, сообщили в МВД республики.
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"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек", - назвали цифру в ведомстве.
По информации МВД, 25 августа по всей стране были зафиксированы "48 очагов политической активности граждан". "Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4 800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Днем в Минске прошли несанкционированные акции протеста
Сообщается также, что в "мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек". Самая большая активность участников акций "За Беларусь" наблюдалась в Брестской и Гродненской областях, в Минске и Минской области.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются
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По данным ведомства, 25 августа в акциях протеста приняли участие около 4,8 тысячи граждан по всей стране, в то время как на мероприятия "в поддержку мира,...
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