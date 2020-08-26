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Более 50 участников акций протеста задержали вчера в Беларуси - МВД

26.08.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. В ходе акций протеста, прошедших по всей Беларуси в минувший вторник, задержали более 50 человек, сообщили в МВД республики.

© Photo : VSAT
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"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек", - назвали цифру в ведомстве.

По информации МВД, 25 августа по всей стране были зафиксированы "48 очагов политической активности граждан". "Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4 800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем в Минске прошли несанкционированные акции протеста возле здания Министерства образования, а вечером - на площади Независимости. "В Гродно возле здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот". Ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов", - пояснили в МВД.

Сообщается также, что в "мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек". Самая большая активность участников акций "За Беларусь" наблюдалась в Брестской и Гродненской областях, в Минске и Минской области.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста не согласных с результатами выборов.

Недавно митинги "За Беларусь" по всей стране начали проводить также сторонники президента Александра Лукашенко. Они выступают под лозунгами "За батьку!", "Не отдадим (страну)!", "За мирную Беларусь".

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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По данным ведомства, 25 августа в акциях протеста приняли участие около 4,8 тысячи граждан по всей стране, в то время как на мероприятия "в поддержку мира,...
 
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