Вышел из дома и пропал. В Гомеле с 10-го августа ищут мужчину

Источник материала: Tut.by

В Гомеле уже 8 дней ищут 40-летнего Алексея Феськова, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».





Алексей ушел из дома 10 августа и до сих пор не известно, где он.

В УВД сообщили, что мужчина милицией не задерживался, на акциях протеста замечен не был.

Если вам что-либо известно об этом человеке, позвоните, пожалуйста, по телефонам: +375 29 232 11 11 или 102.