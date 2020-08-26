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Вышел из дома и пропал. В Гомеле с 10-го августа ищут мужчину
Источник материала: Tut.by
В Гомеле уже 8 дней ищут 40-летнего Алексея Феськова,
Алексей ушел из дома 10 августа и до сих пор не известно, где он.
В УВД сообщили, что мужчина милицией не задерживался, на акциях протеста замечен не был.
Если вам что-либо известно об этом человеке, позвоните, пожалуйста, по телефонам: +375 29 232 11 11 или 102.
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В Гомеле уже 8 дней ищут 40-летнего Алексея Феськова.
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