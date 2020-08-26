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Вышел из дома и пропал. В Гомеле с 10-го августа ищут мужчину

26.08.2020 12:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле уже 8 дней ищут 40-летнего Алексея Феськова, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».


Алексей ушел из дома 10 августа и до сих пор не известно, где он.

В УВД сообщили, что мужчина милицией не задерживался, на акциях протеста замечен не был.

Если вам что-либо известно об этом человеке, позвоните, пожалуйста, по телефонам: +375 29 232 11 11 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле уже 8 дней ищут 40-летнего Алексея Феськова.
 
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