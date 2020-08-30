Как прошла акция протеста в Минске и регионах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Акция "Марш мира" началась в 14 часов. Участники планировали собраться на площади Независимости у Дома правительства, однако еще до начала митинга правоохранители перегородили подход к площади.

© Sputnik / Виктор Толочко Правоохранители заранее перекрыли проход к площади Независимости

© Sputnik / Виктор Толочко Военнослужащие не дали протестующим пройти на площадь Независимости

На проспекте прошли задержания участников акции. В итоге митингующие были вынуждены покинуть площадь и проспект Независимости. По данным МВД, за первых два часа было задержано 125 человек.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержания на проспекте Независимости

Участники акции переместились к пересечению проспекта Независимости с улицей Ленина и пошли в сторону проспекта Победителей, где находятся стела "Минск - город-герой" и резиденция президента - Дворец Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко Военные и протестующие возле стелы "Минск - город-герой"

Участники митинга особенно акцентировали внимание на дате, в которую он проходит – сегодня белорусский президент Александр Лукашенко отмечает день рождения. Люди отправились озвучить свои "поздравления" ко Дворцу Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко Протестующие на некоторое время задержались у стелы

Возле Дворца дорогу протестующим преградили бойцы ОМОН и спецтехника. Собравшиеся вынуждены были остановиться. К протестующим присоединилась представительница Координационного совета Мария Колесникова, которая обратилась к силовикам с требованием "пригласить начальника".

© Sputnik / Виктор Толочко Колонна демонстрантов, как и в прошлое воскресенье, отравилась к Дворцу Независимости

Позже Колесникова попросила людей отойти от заградительного кордона, чтобы не вступать в конфронтацию с силовиками. О том же попросили протестующих и правоохранители.

© Sputnik / Виктор Толочко Мария Колесников показывает сердечко силовикам

Митинг продолжился, его участники пели песни, фотографировались на фоне силовиков, а Колесникова попросила собравшихся демонстрантов беречь себя и в первую очередь думать о своей безопасности и безопасности близких. У кордона милиции люди скандировали: "Мы пришли на день рожденья".

© Sputnik / Виктор Толочко Сильный дождь не позволил демонстрантам задержаться надолго

Все планы протестующих нарушил сильный проливной дождь и гроза. Люди стали расходиться. Дождь закончился через полчаса, но разошлись еще не все, и к оставшимся вышел помощник президента Беларуси Николай Латышенок. Он призвал решать сложившуюся ситуацию мирным путем и отметил, что власть не будет вести переговоры с оппозицией и согласна на диалог только с инициативными группами.

Также он сообщил, что все это время президент Беларуси находился во Дворце Независимости.

Согласно данным МВД на 18:00 в воскресенье были задержаны 140 человек.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста в Минске завершилась без происшествий

Также протестные акции проходили в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Бобруйске, Горках и Глубоком.

Марш в Витебске стартовал в 14:00 от городского ЗАГСа. Изначально планировалось, что состоится Парад женщин, которые пройдут от ЗАГСа до площади Победы, где к ним присоединятся остальные жители города. Поскольку площадь Победы была перекрыта сотрудниками милиции, митингующие пошли в сторону площади Свободы и оттуда отправились по улицам города.

© Sputnik / Павел Вур Участники акции протеста в Витебске

© Sputnik / Павел Вур Многие демонстранты предусмотрительно захватили зонтики

В Гродно протестная акция "Марш мира и независимости" началась в 14 часов возле стадиона "Неман". Люди направились сначала к железнодорожному вокзалу, где их уже ждали несколько сотен человек, а затем к психиатрическому диспансеру. Ближе к 18 часам люди стали расходиться. Некоторых участников протестного марша стали задерживать точечно во дворах. Одним из первых был задержан мужчина, который загримировался под Лукашенко и держал плакат "Президент ненастоящий".

© Sputnik / Инна Гришук Протестующие собрались и в Гродно

В Гомеле люди прошли от здания ЦУМа и отправились маршем к площади Ленина, а оттуда – к вокзалу.

© Sputnik Виктор Драчев Участники акции протеста в Гомеле

© Sputnik Виктор Драчев Участников акции в Гомеле не задерживали

Милиция и ОМОН не задерживали участников акции, правоохранители охраняли местный исполком.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с итогами выборов.

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