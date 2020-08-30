Склад с лакокрасочной продукцией горит открытым огнем в Новосибирске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями загорелся вечером в воскресенье в Новосибирске, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

В горящем здании расположен центр "Новосибирск-Лада", а также склад автозапчастей "Сибирь Колесо". По предварительной информации спасателей, возгорание произошло в складском помещении, где могут находиться лаки и краски.

Очевидцы сообщают о взрывах на месте пожара и едком запахе горящей пластмассы.

По информации МЧС, общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 200 квадратных метров.

"В настоящее время пожарно-спасательные подразделения предотвращают угрозу распространения огня на соседние здания. Было организовано своевременное наращивание группировки, на месте создано четыре боевых участка. Кроме этого, для тушения возгорания к месту следует пожарный поезд. Для контроля за состоянием окружающей среды на месте происшествия работает радиохимическая лаборатория", - сообщает главк МЧС.

Всего на тушение пожара привлечены 73 спасателя, 20 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

В минувшую субботу крупный пожар произошел и в Беларуси. В Орше загорелся один из цехов ОАО "Савушкин продукт".